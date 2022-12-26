Челны оказали помощь семьям мобилизованных на сумму 128 млн рублей

За три месяца с момента объявления частичной мобилизации Набережные Челны оказали помощь семьям призванных из запаса на сумму 128 млн 665 тысяч рублей. Автоград включился в оказание всемерной поддержки родным мобилизованных с первых дней указа Президента РФ Владимира Путина. Об этом глава города Наиль Магдеев заявил на сессии Горсовета.

«Мы взяли на себя обязательства в вопросах бесплатного посещения детских садов, горячего питания в школах, проезда на городском общественном транспорте, отдыха в пришкольных и загородных лагерях, посещения кружков, секций и культурных мероприятий. Кроме того, семьи мобилизованных воинов были освобождены от налога на землю и имущество за 2021 год. Также приняли решение о выплате по 100 тыс. рублей на каждого новорожденного ребенка мобилизованного. За это время в семьях мобилизованных появилось четыре долгожданных ребенка — два мальчика и две девочки», — напомнил мэр.

Наиль Магдеев выразил благодарность за поддержку мобилизованных территориальным общественным самоуправлениям. Серьезную помощь и дополнительные меры поддержки семьям призванных из запаса оказывают крупные предприятия нашего города, а также малый и средний бизнес.

«Это касается единовременных и ежемесячных выплат, обмундирования и многого другого», — заметил глава Автограда. При этом он заверил, что поддержка будет продолжена и дальше.

«Мы снимем последнюю рубашку и сделаем все, чтобы поддержать семьи. Это не просто красивые слова, мы за свои слова отвечаем. Будем находить все финансовые возможности, инструменты, душевное тепло всем тем, кто остался здесь и проводил дорогих сердцу мужчин — мужей, сыновей», — заключил мэр Набережных Челнов.