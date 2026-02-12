Челны обошли Казань по площади продаваемых квартир на вторичном рынке

В январе 2026 года Набережные Челны обошли Казань по медианной площади готовых квартир вторичного рынка. Об этом «Татар-информу» рассказали аналитики тематического поиска «Яндекса». Рейтинг был составлен с помощью нейросети.

В Челнах медианная площадь «вторички» составила 55,4 кв. м, тогда как в Казани – 51,7 кв. м. По этому показателю город занял четвертое место в стране, уступив только Махачкале (65 кв. м), Москве (61,9 кв. м) и Ставрополю (58,2 кв. м).

При этом Казань остается лидером по уровню цен. Медианная полная стоимость квартиры на вторичном рынке Казани в прошлом месяце выросла на 0,9% и достигла 10,5 млн рублей. Среди российских мегаполисов жилье дороже только в Москве и Санкт-Петербурге.

В Набережных Челнах медианная стоимость готовой квартиры увеличилась на 0,6% – до 6,5 млн рублей.

Цена квадратного метра в Казани по итогам января составила 210 тыс. рублей, что на 0,8% выше декабрьского уровня. В Челнах «квадрат» подорожал на те же 0,8% – до 124 тыс. рублей.

Как пояснили аналитики, динамика цен в начале года формируется в условиях сниженной рыночной активности. В этот период чаще продаются наиболее ликвидные объекты, а обновление предложения замедляется. В результате медианные показатели во многом отражают структуру экспозиции: увеличение доли более просторных квартир при стабильной цене за квадратный метр приводит к умеренному росту полной стоимости жилья.