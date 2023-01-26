Челны направят более 300 млн рублей на поддержку семей участников спецоперации

За счет дополнительных доходов по итогам 2022 года из бюджета Набережных Челнов почти 302 млн рублей будет направлено на поддержку семей военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции. Об этом на заседании Горсовета Челнов сообщила заместитель руководителя исполкома по финансам Светлана Мулюкова.

По словам докладчицы, 150 млн рублей будет направлено на поддержку военнослужащих, оказание гуманитарной помощи жителям и восстановление инфраструктуры регионов, присоединенных к РФ после осенних плебисцитов.

В этом году также сохранится ряд мер поддержки для семей военнослужащих. Это бесплатное питание детей военных в школах и бесплатное посещение их детьми детских садов. На организацию бесплатного питания будет направлено 100 млн рублей, на освобождение от родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях — 52 млн рублей.

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Мэр Автограда Наиль Магдеев прокомментировал выступление коллеги, отметив, что эти средства направляются за счет дополнительных доходов, которые город смог заработать за счет эффективной работы экономики.

«Сектор экономики города отработал очень достойно в ответ на многочисленные санкции. До сих пор нас пугают, обещают экономику страны порвать. Несмотря на определенные трудности и ограничения, экономика Челнов показала рост объемов промышленного производства. По итогам 2022 года мы дополнительно смогли заработать около 1 млрд рублей», — заметил мэр.

В первую очередь дополнительные ресурсы пойдут на поддержку семей военнослужащих, подчеркнул Магдеев.

«Это про то, что я говорил, что мы обязательно найдем дополнительные финансовые возможности на то, чтобы поддержать детей, чьи отцы и мужья ушли на спецоперацию», — заключил он.

Наиль Магдеев добавил, что в зоне спецоперации находится более 800 мобилизованных жителей Челнов. С учетом добровольцев, записавшихся в батальоны «Алга» и «Тимер», воинский долг выполняют более 1 тыс. горожан.