Челны направят 200 млн рублей на безопасность детских садов и школ

Из бюджета Набережных Челнов на антитеррористическую безопасность образовательных организаций будет направлено 200 млн рублей. Об этом на заседании Горсовета Автограда сообщила заместитель руководителя исполкома по финансам Светлана Мулюкова.

Эти средства будут направлены на ограждения, электронные замки, пропускные системы и системы видеонаблюдения. Данный транш станет третьим по счету. В 2021 и 2022 годах расходы на укрепление антитеррористической безопасности также составляли по 200 млн рублей.

«Школа и детский сад — это не проходной двор. Мы уже трагедии по ряду регионов России, в том числе по Татарстану, пережили. Поэтому строгий, но справедливый пропускной режим должен быть. Праздношатающихся на территориях школ и детских садов быть не должно», — поделился своим видением ситуации после выступления коллеги мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Депутаты Горсовета утвердили изменения в бюджет Набережных Челнов на 2023 год — распределили остатки на 1 января. Город направит почти 1 млрд рублей на поддержку военнослужащих, их семей и детей, реконструкцию майдана и парка «Прибрежный», трудоустройство подростков, приобретение оборудования для столовых в детсадах, обслуживание систем видеонаблюдения «Безопасный город», мероприятия по системе «Народный контроль» и другие направления.