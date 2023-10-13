Челны направили 18 тонн продуктов для полевой кухни в Лисичанске

Сегодня из Набережных Челнов отправилась многотонная фура с гуманитарным грузом для работы полевой кухни, которая обеспечивает горячим питанием жителей города Лисичанска и близлежащих территорий. Видео и фото опубликовано в Telegram-канале городской администрации.

Ровно год назад команда волонтеров под руководством Рустама Гатина начала обеспечивать горячим питанием более 5 тыс. жителей Лисичанска. Сегодня создано более десяти точек раздачи пищи.

Общий объем груза составил 18 тонн — это крупа, тушенка, необходимые продукты для организации питания.

В сборе и отправке гуманитарного груза участвовали представители исполнительного комитета, предприятия и организации города, депутаты Горсовета.

Груз везет профессиональный водитель Фанур Акбашев. Это не первая его поездка в ЛНР. Настроение у него хорошее.

Мэр Наиль Магдеев поблагодарил всех за поддержку и помощь.

«Напомню, по поручению Президента Владимира Владимировича Путина Республика Татарстан шефствует над городом Лисичанск. Набережные Челны своих не бросают. Вы знаете, что мы собираем и отправляем важные и нужные продукты питания для приготовления горячей пищи. Благодарю за поддержку челнинцев, которые вкладывают серьезные финансовые ресурсы для организации гуманитарных грузов», — отметил глава города.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения ее целей. В присоединении новых регионов к России Путин увидел следствие «общей судьбы и тысячелетней истории».