Челны намерены продлить программу жилья для молодых семей до 2030 года

Исполком Набережных Челнов подготовил постановление о внесении изменений в программу «Обеспечение жильем молодых семей». Срок ее реализации продлевается с 2020–2027 до 2020–2030 годов. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Общий объем финансирования программы составляет 1 769 000,0 тыс. рублей, в том числе 900 000,0 тыс. рублей из бюджета Татарстана и 869 000,0 тыс. рублей из внебюджетных источников. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора в Минстрое России.

Ожидается, что реализация программы позволит ежегодно обеспечивать жильем по 30 молодых семей, повысить уровень обеспеченности жильем, привлечь в жилищную сферу дополнительные средства банков и граждан, укрепить семейные отношения и улучшить демографическую ситуацию в городе.

Контроль за исполнением программы возложен на Министерство по делам молодежи Республики Татарстан и Исполком Набережных Челнов.