Челны и Казань вошли в топ-30 российских городов по качеству жизни

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Набережные Челны заняли 18-е место, а Казань стала 27-й в рейтинге российских городов по оценке качества жизни населением по итогам первого полугодия 2024 года. Мониторинг был организован Финансовым университетом при Правительстве РФ.

Столица Татарстана при этом вошла в число городов, где менее всего распространено деструктивное поведение и выше всего доступность культурных ценностей и качественного образования для личностного развития.

В свою очередь Челны стали одним из городов с самой высокой оценкой качества медицинского обслуживания, лучшими условиями ведения бизнеса и самым низким уровнем конфликтности в общественных отношениях.

Вместе с тем Автоград авторы мониторинга отнесли к городам с высоким качеством жизни (его соседями стали Тюмень и Тверь), а столицу РТ — к городам с достаточно высоким качеством жизни (рядом расположились Петрозаводск и Нижний Тагил).

По мнению жителей Казани, основные проблемы, снижающие качество жизни в городе, в порядке убывания сосредоточены в таких областях, как медицина, доступность жилья, уровень жизни, условия для бизнеса и экология.

Индекс качества жизни в отдельных городах рассчитывается по результатам социологического мониторинга, а также на основании открытой статистики из различных источников, пояснили авторы исследования.

В ходе мониторинга оценки состояния городского хозяйства даются на основании доли жителей, имеющих повод и основание для жалоб на различные стороны городской жизни, а также согласных или несогласных с тем, что те или иные позитивные и негативные явления распространены в их городе, уточнили ученые.