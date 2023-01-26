Челнинскую полицию призвали разобраться с любителями выпить на детских площадках

На горсовете Набережных Челнов подняли проблему алкомаркетов, расположенных рядом с детскими площадками, из-за которых в теплое время года во дворах наблюдается большое количество любителей выпить. Депутат Татьяна Гурьева обратилась к главе УВД Айрату Ханбикову с призывом решить этот вопрос.

По ее словам, исполком не препятствует размещению алкомаркетов на границах с детскими площадками. «Например, я прохожу мимо дома 18/07 в Новом городе — там рядом алкомаркет и детская площадка. И в весенне-летний период здесь начинает процветать пьянство. Любители выпить и алкоголики круглые сутки пьянствуют на детской площадке. Распитие спиртных напитков в общественных местах запрещено, но тем не менее, пьянство там постоянное, я ни разу не видела, чтобы сотрудники полиции ходили и принимали меры. Но это проблема общая для города, которая начинается весной и летом», — эмоционально высказалась Гурьева.

Также, по словам челнинки, есть проблема и с распространением сомнительных объявлений о работе.

«Я хожу пешком. Встречаю много объявлений о работе — явно с предложением о распространении запрещенных веществ. На зданиях и жилых домах они написаны большими черными буквами. Надписи висят уже больше месяца. Вопрос — какие меры к этим людям приняты? Просьба к органам, чтобы замазали эти надписи, которые привязывают нашу молодежь к преступной деятельности», — сказала Гурьева, при этом отметив, что на надписи с политическим контекстом службы реагируют намного оперативнее.

Айрат Ханбиков поблагодарил депутата за обращение, а также отметил, что они тоже отслеживают мнения и пожелания граждан, в том числе и по алкомаркетам. Однако полиция работают с теми, кто уже распил алкоголь и ведет себя неправильно. Вопрос расположения алкомаркетов в городе к ним не относится.

«Объявления мы видим, проводим работу для того, чтобы закрасить. Подразделение по наркоконтролю тоже работает», — добавил глава УВД.

Ханбиков отметил, что с каждым годом доверие граждан к органам внутренних дел возрастает, все больше жителей обращаются в полицию за помощью. За прошедший год зарегистрировано свыше 148 тыс. обращений о происшествиях, что практически на уровне 2021 года. Все обращения рассмотрены, по ним приняты решения. За прошедший год раскрыты все убийства, разбои, грабежи, изъято из незаконного оборота 160 кг наркотических средств. По линии ГИБДД рассмотрено более 120 тыс. заявлений о предоставлении госуслуг.

Мэр города Наиль Магдеев призвал депутатов быть более активными, оперативно обращаться к коллегам.

«Если есть какие-то нарушения и вы их видите, тут же необходимо обратиться к коллегам, чтобы оперативно принять меры. Где-то закрасить, где-то убрать, где-то направить контрольно-постовую службу. Жизнь есть жизнь, она в определенные лекала не укладывается. Мягко скажем, есть не очень законопослушные граждане», — призвал градоначальник.