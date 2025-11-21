Челнинскому бизнесмену вынесли приговор за аферу с землей на 62 млн рублей

В Набережных Челнах суд вынес приговор 64-летнему бизнесмену Валерию Чулакову, признав его виновным в крупном мошенничестве с землей. Он приговорен к 2,5 годам колонии общего режима.

Как сообщает прокуратура Татарстана, с октября 2023 по февраль 2024 года мужчина провернул схему по обмену земельных участков в Тукаевском районе. Он предложил муниципалитету обменять 25 своих участков на 5 более ценных муниципальных.

При этот земли Чулакова имели серьезные ограничения: на них нельзя было строить жилье, из-за чего их реальная стоимость была занижена. Чтобы скрыть это и искусственно завысить цену, он договорился с кадастровым инженером, который провел оценку без учета этих ограничений.

Благодаря фиктивной оценке его участки были оценены в 46 млн рублей, что позволило провести «равноценный» обмен на муниципальную землю стоимостью свыше 109 млн рублей.

В результате этой аферы Тукаевскому району был причинен ущерб на сумму более 62 миллионов рублей. Право собственности на ценные участки было оформлено на мошенника.