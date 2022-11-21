Челнинское предприятие выплатит по 100 тыс. рублей мобилизованным сотрудникам

Предприятия Набережных Челнов продолжают оказывать поддержку своим мобилизованным сотрудникам. О некоторых из них на аппаратном совещании рассказал замруководителя исполкома города Рамиль Халимов.

Так, компания «Акульчев» выплатит 100 тыс. рублей мобилизованным сотрудникам. По распоряжению главы компании, за каждым работником будет сохранена полная выплата ежемесячного оклада на все то время, пока он будет отсутствовать. Рабочие места и должности, которые они занимали, сохраняются.

Кроме того, в кратчайшие сроки для мобилизованных сотрудников была закуплена полная экипировка.

На КАМАЗе разработана программа дополнительных мер поддержки мобилизованных граждан. Помимо государственных выплат и льгот, для них здесь предусмотрены ежемесячные выплаты в размере 50 тыс. рублей. Также за этой категорией персонала будут сохранены рабочие места.

Камазовцы обеспечили мобилизованных сотрудников экипировочными комплектами. Стоимость каждого индивидуального мобилизационного комплекта составляет 150 тыс. рублей, в наборе — 44 предмета, включая аптечку первой помощи, сухпаек, гигиенический несессер, летнее и зимнее обмундирование и каски с бронежилетами.

Наблюдательный совет Картонно-бумажного комбината тоже ввел собственные меры поддержки для мобилизованных и их семей. Так, призванным работникам предприятие будет выплачивать по 30 тыс. рублей ежемесячно, а также по 10 тыс. рублей ежемесячно на каждого ребенка (это дети в возрасте до 18 лет, включая студентов, которые учатся очно).

Также все эти работники получат сентябрьскую зарплату за отработанные дни, производственную премию к Новому году за отработанные месяцы и дивиденды по итогам работы комбината за 2022 год. Полисы ДМС, которые ежегодно выдаются работникам КБК, будут получать семьи мобилизованных работников и, соответственно, пользоваться ими.

«Можно привести много таких примеров. „Вместе мы — сила!“ — мысль, ставшая девизом последних дней», — заключил докладчик.