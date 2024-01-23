Челнинское предприятие планирует наладить выпуск 900 газомоторных автобусов в год

Многочисленные санкции и ограничения против России создали благоприятные условия для развития промышленности. Об этом заявил глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко в ходе пресс-тура по челнинским предприятиям, участвующим в национальном проекте «Производительность труда».

«Сейчас в трудное, в кавычках, для страны время, самые благоприятные условия для развития промышленности. Единственная проблема это дорогие кредиты», — дал оценку ситуации в России Коробченко.

Одним из производств, которые посетил министр, стал автомобильный завод «РариТЭК», который благодаря нацпроекту оптимизировал процесс производства современных, экологически чистых городских газомоторных автобусов под брендом LOTOS.

«Предприятие замечательное, собирают автобусы с нуля. Единственное, нужно чтобы кто-то в России начал производить двигатели. Есть КАМАЗ, есть в Ярославле, но таких, которые нужны для этих автобусов, пока нет», — заявил Коробченко, ознакомившись с производством.

Он также отметил, что у предприятия есть перспективы к расширению линейки автобусов. Участие в нацпроекте позволило сократить время протекания процесса на 39% — с 328 до 200 часов. Выработка выросла на 43%, с 0,7 до 1 автобуса в смену, а общий экономический эффект оценивается в 28,7 млн рублей.

Директор автомобильного завода «РариТЭК» Юрий Шпорт, в свою очередь, рассказал, что на этапе планирования максимальная мощность производства должна была составить около 400 автобусов в год. На сегодняшний день завод выпускает около 300 автобусов, однако планирует увеличить это число в три раза.

Для достижения этой цели на предприятии продолжат оптимизацию производственных процессов, а также начнут автоматизацию и роботизацию различных этапов производства.

Напомним что национальные проекты в России реализуются по инициативе Президента страны Владимира Путина с 2019 года.