Челнинское отделение Всемирного конгресса татар возглавил Факиль Сафин

Члены отделения Всемирного конгресса татар в Набережных Челнах утвердили кандидатуру нового руководителя. Им избран писатель Факиль Сафин (литературный псевдоним – Факиль Амак).

Его выдвинул заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Рамиль Халимов, передают «Челнинские известия». До этого Сафин занимал должность зампредседателя городского отделения ВКТ.

В 2020 году предыдущий глава отделения покинул пост после того, как тяжело перенес коронавирус. Два месяца он провел в реанимации горбольницы №2.

Факиль Сафин родился в 1954 году. В 1981 году окончил историко-филологический факультет Казанского государственного университета (сейчас КФУ). Переехал в Челны в 1984 году.

Создал и был главным редактором научно-методического издания «Фән һәм мәктәп», литературно-художественного журнала «Мәйдан. Чаллы», а также татарской газеты для детей «Көмеш кыңгырау».