Челнинское отделение Союза журналистов РТ возглавил Абдулхак Батюшов

В Набережных Челнах новым председателем городского отделения Союза журналистов Татарстана избран генеральный директор холдинга «СТВ-МЕДИА» и депутат горсовета Абдулхак Батюшов. Заседание организации прошло в ИТ-парке Челнов под руководством председателя республиканского Союза журналистов, депутата Госсовета РТ Ильшата Аминова.

«Во-первых, Батюшов – это состоявшийся бизнесмен журналистики. Подчеркну: он руководитель крупного медиахолдинга в Челнах. Он хорошо известен и как журналист, и как общественный деятель. У него есть опыт, вес и уважение среди коллег», – прокомментировал «Татар-информу» Ильшат Аминов.

Он подчеркнул, что новым председателем выбран деятельный и целеустремленный человек. «У него слова никогда не расходятся с делом. Если Батюшов сказал, что сделает, значит, он сделает. Если не хочет – он не обещает. Это всегда его отличало. Я давно его знаю, уважаю как профессионала и как человека, поэтому уверен, что у нас все получится», – убежден собеседник агентства.

По мнению Аминова, возглавив отделение Союза журналистов, Батюшов будет «полон решимости оживить его работу и сделать ее полезной для всех категорий членов – и ветеранов, и действующих работников отрасли, и молодежи».

Ильшат Аминов также отметил, что перед Союзом журналистов Татарстана стоят масштабные задачи.

«Сегодня у нас более тысячи членов, и одно из крупнейших отделений – именно в Челнах. Здесь есть и ветераны, и действующие журналисты, и молодежь. Поэтому важны образовательные программы, подготовка кадров, внимание к ветеранам. Но самое главное – сделать так, чтобы каждый член Союза мог принять участие в деятельности, прийти со своими идеями, проектами и реализовать их. Все можно воплотить, было бы желание», – резюмировал он.

Абдулхак Батюшов – депутат городского совета с 2010 года. В представительном органе он возглавляет постоянную комиссию по образованию, культуре, национальным вопросам, делам молодежи и спорту. До него челнинское отделение Союза журналистов возглавлял бывший редактор газеты «Шахри Чаллы» Мирхади Разов.