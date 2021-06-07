Челнинские кафе не подали ни одной заявки на работу в ночном режиме

В Набережных Челнах пока ни одна точка общепита не собирается работать после 24 часов, сообщил главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев на деловом понедельнике.

Челнинский Роспотребнадзор не дождался заявок после выхода в свет постановления Правительства РТ о новых послаблениях по ковид-режиму, в том числе связанных с возможностью продлить работу заведений при условии полной вакцинации персонала от коронавирусной инфекции или наличии медицинского отвода, документально подтверждённого справкой из поликилиники. «При наличии обращений каждая заявка рассматривается в течение трёх дней. Пока их просто нет», — констатировал представитель Роспотребнадзора.

Между тем, санитарные врачи в ходе проверок на предмет соблюдения антиковидного режима продолжают выявлять нарушения на предприятиях и учреждениях города. Так, на них попался флагман строительной отрасли гЧелнов — ООО «Евростиль». Компания известна своим участием в строительстве х социальных значимых объектов города — татарского драматического театра, школ и детсадов. На предприятии обнаружено несоблюдение гигиенического режима среди нанятых на работу иностранцев.

Также в черном списке Роспотребнадзора оказался детский сад № 27.

«Никаких послаблений никому делать не будем. Попался — отвечай. Не исправил ситуацию — обращайтесь в суд за санкциями вплоть до приостановки работ на объекте», — заявил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, комментируя сказанное.