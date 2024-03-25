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Челнинским военнослужащим передали мобильные радиостанции для связи
Сегодня военнослужащим Набережных Челнов передали 30 радиостанций для эффективного несения службы в зоне спецоперации. Сделано это было по запросу самих бойцов. Фото и видео появились в Telegram-канале городской администрации.
Особенностью радиостанций, переданных военным, является их водозащищенность. Радиостанция способна выдерживать не только случайные контакты с водой, но и кратковременное погружение в воду.
Помимо этого, радиостанция имеет дальность связи до 15 километров, улучшенное шифрование, увеличенный срок работы аккумулятора, возможность передачи коротких текстовых сообщений.
«Спасибо огромное, что нас не забываете!» — обратился один из военнослужащих к главе города Наилю Магдееву.
В свою очередь мэр Автограда поблагодарил бойцов за службу. «Рад видеть вас в добром здравии. Вы служите достойно. Было обращение вашего командира в части приобретения необходимого оборудования. Мы будем делать всё, что в наших возможностях. Мы — ваши друзья и помощники», — сказал он.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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