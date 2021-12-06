Челнинским перевозчикам компенсируют убытки из-за снижения пассажиропотока

В Набережных Челнах в настоящее время вырабатывается алгоритм компенсации выпадающих доходов перевозчикам. Об этом на деловом понедельнике сообщил первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

В Набережных Челнах, как и в целом по всей Республике Татарстан, зафиксировано снижение пассажиропотока в общественном транспорте — с 95 тыс. до 72 тыс. человек в Автограде. Это связано, в том числе и с проводимыми проверками QR-кодов.

На данный момент на рейсы выходят 61 трамвай и 265 автобусов. За прошедшую неделю органы внутренних дел составили протоколы об административных правонарушениях на 34-х пассажиров, которые не имели QR-кода. Спикер напомнил, что таким гражданам грозит штраф от 1 тыс. до 30 тыс. рублей.

«Первично — здоровье людей, а не пассажиропоток. Да, это повлечет определенные финансовые проблемы у перевозчика, но в этом плане необходимо взаимодействовать с Министерством транспорта, тем более были заверения со стороны Правительства Татарстана», — отметил мэр города Наиль Магдеев.