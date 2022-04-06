Челнинский завод «ЗаряД» начнет выпускать шлемы, коньки и sup-борды

Компания «ЗаряД» из Набережных Челнов по производству хоккейных клюшек в условиях санкций увеличит производительность. В ближайшее время компания намерена приступить к выпуску спортивного инвентаря и стать лидером в отрасли производства из композитных материалов, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

На этот год предприятие планирует начать с экипировки нательной, а в дальнейшем — выпускать шлемы и коньки.

«В целом, мы компанию „ЗаряД“ рассматриваем как производственную площадку, где можно производить продукты из композитных материалов. Мы планируем расширять свою линейку за счет добавления простых технологических решений и получать новый продукт. Мы можем делать луки, арбалеты, sup-борды для туризма», — поделился планами генеральный директор Артур Константинов.

На сегодняшний день изготовление клюшек ведется из углеродного волокна, его производят на предприятии «Алабуга-Волокно». Также углеволокно поставляет компания UMATEX ГК «Росатом».

Любой желающий может заказать клюшку со своей фамилией. «Нашими клюшками играет Президент страны Владимир Владимирович Путин!» — говорит Артур Константинов.

Для профессиональных игроков клюшку изготавливают индивидуально. Так, клюшка вратаря немного отличается от клюшки полевого игрока.

«ЗаряД» является одной из первых компаний, ставшей резидентом «ТОСЭР-Набережные Челны». Производство создано в 2016 году. Запуск предприятия стартовал с сорока рабочих мест, сегодня их количество увеличено почти в четыре раза.