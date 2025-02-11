Челнинский завод в четыре раза увеличит производство газомоторных автобусов

С производством современных, экологически чистых городских газомоторных автобусов под брендом LOTOS ознакомился сегодня председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин во время визита на предприятие.

Здесь ему показали полный цикл сборки отечественных автобусов и рассказали, что они созданы с «нуля» с использованием российских технологий.

«Молодцы», – похвалил Мухаметшин руководство предприятия и сотрудников производственной линии.

Экскурсия по заводу не ограничилась только осмотром цеха сборки. На улице председателя Госсовета ждал уже готовый автобус, на котором ему продемонстрировали еще и ходовые качества.

Директор автомобильного завода «РариТЭК» Юрий Шпорт рассказал гостю, что на этапе планирования максимальная мощность производства предполагалась в объеме около 400 автобусов в год. На сегодняшний день завод выпускает порядка 300, однако планирует увеличить это число в четыре раза в ближайшие два года.

По его словам, одним из фактором увеличения производственных мощностей станет обширная роботизация линий производства.