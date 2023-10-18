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Челнинский врач стала лауреатом конкурса «Серафимовский врач»
Врач-терапевт травматолого-ортопедического отделения БСМП Набережных Челнов Ольга Буланова стала лауреатом конкурса медицинских работников «Серафимовский врач – 2023».
Как сообщает пресс-служба БСМП, экспертный совет Благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского признал ее достижения и духовно-нравственные качества примером верности и преданности профессии.
«Для истинного врача характерно умение сострадать и сопереживать. Именно эти чувства, их моральная основа являются действенным механизмом искусства врачевания. Сколько себя помню, хотела быть врачом, чтобы помогать другим», – поделилась Ольга Буланова.
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