Челнинский врач стала лауреатом конкурса «Серафимовский врач»

Фото: БСМП Челнов

Врач-терапевт травматолого-ортопедического отделения БСМП Набережных Челнов Ольга Буланова стала лауреатом конкурса медицинских работников «Серафимовский врач – 2023».

Как сообщает пресс-служба БСМП, экспертный совет Благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского признал ее достижения и духовно-нравственные качества примером верности и преданности профессии.

«Для истинного врача характерно умение сострадать и сопереживать. Именно эти чувства, их моральная основа являются действенным механизмом искусства врачевания. Сколько себя помню, хотела быть врачом, чтобы помогать другим», – поделилась Ольга Буланова.