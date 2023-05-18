Челнинский врач рассказала об опасностях и средствах борьбы с сезонной аллергией

Как обезопасить себя от сезонных аллергических реакций и начать лечение, на пресс-конференции рассказала главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Набережных Челнов, аллерголог-иммунолог детской поликлиники КДМЦ Светлана Фархутдинова.

По словам врача, согласно статистике, каждый третий человек на земле сталкивался с аллергическим заболеванием. Реакции на аллергены у людей бывают разными – от конъюнктивита, отдышки, аллергического насморка, до бронхиальной астмы, ангионевротического отека (отека Квинке), крапивницы и даже анафилактического шока.

«Нередко аллергию дети наследуют от родителей. При этом, если у родственника была астма, вовсе не значит, что астма будет у его ребенка. Между тем, если оба родителя страдают от аллергии, вероятность проявления ее у ребенка стремится к 100%», – рассказала Фархутдинова.

Она отметила, что сейчас идет сезон очень агрессивного проявления аллергии на пыльцу растений. Раньше ее называли поллинозом, подразумевая, что реакция может сопровождаться крапивницей, насморком, кашлем – все зависит от того, насколько глубоко в организм проник аллерген.

Аллергия на пыльцу проявляется в сезоны цветения деревьев, злаковых и сорных трав. Страдающим от сезонной аллергии пациентам врачи рекомендуют особую диету, исключающую вероятность проявления перекрестных реакций, которые могут вызвать косточковые, продукты из злаков и похожие на сорняки травы, вроде подсолнечника, зелени, приправ – все это может спровоцировать аллергию.

«Во время сезонной аллергии врачи в первую очередь рекомендуют устранить аллерген. Например, закрывать окна и проветривать жилые помещения поздно вечером или в ночное время суток. Следует стараться не заносить пыльцу в помещения, где отдыхает человек. Многие аллергики, возвращаясь домой, снимают всю одежду перед тем, как заходить в комнату, и принимают душ», – рассказала аллерголог.

Кроме того, если в сезон аллергии на пыльцу подушка, на которой спит аллергик, проветривалась под открытым воздухом, от нее необходимо избавиться. Пыльца ветроопыляемых растений очень цепкая, стирать и проветривать подушку после ее попадания – бесполезно.

Врач посоветовала почаще убираться в помещениях, увлажнять их. Носить головные уборы летом, надевать плотные очки и одежду с длинными рукавами, чтобы избегать контакта аллергенов с кожей.

На вопрос о том, что делать, если у человека есть подозрение на аллергию, Светлана Фархутдинова рекомендовала обратиться за диагностикой и сдать анализы.

«Первое, что я бы советовала сделать при подозрении на сезонную аллергию, это сдать анализ крови на аллергические антитела. Чем выше их уровень, тем больше вероятность острых аллергических реакций», – рассказала врач.

Кроме того, существует аллергологическое обследование, где у пациента будет контакт с аллергеном. Обычно оно проводится пациентам с 3-летнего возраста.

«Лечение сезонной аллергии как правило проводится зимой, когда нет воздействия аллергена, исключается контакт с ним. Пациентам назначают иммуннотерапию, вводя аллерген в организм. Постепенно увеличивая дозу и концентрацию, можно приучить организм не реагировать на аллергены. Сейчас это основное и самое главное лечение», – пояснила врач.