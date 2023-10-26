Челнинский военнослужащий рассказал, за что получил позывной Тигр

Набережночелнинский военнослужащим с позывным Тигр до службы в зоне спецоперации работал сварщиком. Когда была объявлена частичная мобилизация, он не стал дожидаться повестки, а сам пошел в военный комиссариат.

Сегодня военный служит на передовой. Недавно он приезжал на побывку и рассказал, из-за чего получил такой позывной.

«Мой храп был сравним с рыком большого дикого кота. Так и назвали Тигр», — говорит он.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Свое решение пойти в зону проведение СВО он объясняет, как и большинство бойцов, желанием защитить Родину. За ним его семья, дети, жена, родители, близкие и родные, мирное население, для которых он должен стать щитом.

«Перестрелка. Это было в декабре-месяце. И моего друга ранили в руку. Он говорил даже после ранения: „Служите, ребята, защищайте Родину! Как выздоровею — вернусь!“. Мы с ним и здесь встречались после ранения, во время отпуска. Он говорил: „Да, выздоровею, вернусь к вам обратно“», — поделился военный.

Тигр всегда с собой носит жетон и молитву. По его словам, они оберегают. Но главная его поддержка — жена и дети.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Альфина всегда держит мужа за руки. По ее словам, она — очень суеверный человек, поэтому, когда она провожает мужа, не плачет. Супруга бойца старается быть сдержанной. Это такая примета: чтобы муж вернулся домой живым и здоровым.

Жена и дети бойца очень гордятся им. «Когда папа приехал, мы поехали в гости, и младшая прямо не отпускает папу. Хочет показать всем в классе. Допустим, говорит: „Пускай меня папа встретит с кружка!“. Обнимает его и не отпускает», — рассказывает Альфина.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Сейчас мужчина снова в строю — на передовой защищает мирное население страны и интересы России. А дома ждут своего Героя жена и дети. И верят, что он обязательно вернется к ним живым и здоровым.