Челнинский водитель взыскал с исполкома полмиллиона рублей за яму на дороге

В Набережночелнинском городском суде был рассмотрен иск жителя Автограда к исполкому города.

Как рассказали в пресс-службе суда, мужчина ехал на авто по проспекту Яшлек в Челнах и влетел в глубокую яму. В результате ДТП автомобилю был причинен значительный вред, который хозяин оценил в почти полмиллиона рублей.

Стоит отметить, что возле выбоины не было никаких предупреждающих знаков или ограждения.

Сумму ущерба челнинец через суд решил взыскать с исполкома Автограда. Суд, рассмотрев дело, принял решение требование автовладельца удовлетворить.

