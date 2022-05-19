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Происшествия
19 мая 2022  12:53
Полина Шевчук

Челнинский водитель взыскал с исполкома полмиллиона рублей за яму на дороге

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В Набережночелнинском городском суде был рассмотрен иск жителя Автограда к исполкому города.

Как рассказали в пресс-службе суда, мужчина ехал на авто по проспекту Яшлек в Челнах и влетел в глубокую яму. В результате ДТП автомобилю был причинен значительный вред, который хозяин оценил в почти полмиллиона рублей. 

Стоит отметить, что возле выбоины не было никаких предупреждающих знаков или ограждения.

Сумму ущерба челнинец через суд решил взыскать с исполкома Автограда. Суд, рассмотрев дело, принял решение требование автовладельца удовлетворить.
 

 

#яма на дороге #возмещение ущерба #исполком челнов
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