Челнинский театр имени Аяза Гилязова начинает свой юбилейный сезон с Казани

Фото: © Солтан Исхаков / «Татар-информ»

Набережночелнинский татарский государственный драматический театр имени Аяза Гилязова начинает свой 35-й сезон гастролями в Казани. О предстоящих показах представители театра рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе».

«35-й сезон для нас - большая ответственность. Начинаем его с гастролей в Казани, на сцене Камаловского театра, 15-17 сентября. Также планируем гастроли в Москву», - рассказал художественный руководитель театра Олег Кинзягулов.

Как пояснила заведующая литературным отделом Айгуль Ахметгалиева, театр привезет в Казань три спектакля. 15 сентября - комедия «Бөке»/ «Пробка» по пьесе Ильгиза Зайниева, 16 сентября – «Ак калфак»/ «Белый калфак» Мирхайдара Файзи, 17 сентября казанскому зрителю представят мелодраму «Сихерче» / «Безответная любовь» по книге Набиры Гиматдиновой.

«“Ак калфак” - это классика, жемчужина татарской литературы, драматургии. В этом году мы по-новому раскрываем героиню Хамдию. Что касается Ильгиза Зайниева, то он сегодня - ведущий татарский драматург. Еще в сценографии появляется своеобразная пробка. “Мы все куда-то идем, не к концу ли света направляемся” - поднимаются такие вот философские вопросы. Писательница Набира Гиматдинова - признанный автор. Спектакль по ее книге “Сихерче” создан на самом высоком уровне театра, как магнит притягивает зрителя», – рассказала заведующая литературным отделом театра.

Роль Убыр исполняет заслуженная артистка Татарстана Чулпан Аскарова.

«До этого играла девушек, не успела даже сыграть женщин, матерей - а тут дали роль 100-летней бабушки. Слов у этого персонажа оказалось много, поэтому сначала я была не уверена, что смогу. Тогда я взяла и выучила весь ее текст в повести. Потом оставили только самые выразительные места. Мне кажется, этот спектакль выбран к моему юбилею, мне тоже в этом году исполняется 50 лет», – поделилась актриса.

Артистка Челнинского театра Алсу Сагидуллина рассказала, что роль Савили - главной героини в спектакле ей предложили в первый же рабочий день.

«Я знала, какое это произведение, но когда поняла, что объем очень большой, немного растерялась. Боялась, что текст мне не выучить. Труппа отличная, репетиции шли легко, роль выучила быстро», – отметила актриса.

Гелюза Ибрагимова