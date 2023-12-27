Челнинский суд вынес приговор участнику «Правого сектора»*, который хотел воевать за ВСУ

Сегодня суд вынес приговор жителю Набережных Челнов по делу о приготовлении к участию в вооруженном формировании, в целях, противоречащих интересам РФ и приготовлении к участию в деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Ему назначили наказание в виде 8,5 лет колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 8 месяцев. Первый год основного наказания он проведет в тюрьме,а оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима. Мужчина вину признал частично, в последнем слове он сообщил, что раскаивается в содеянном. По его словам, ранее он намеревался вступить в «Правый сектор»*, но в последующем отказался от своих намерений. Об этом агентству рассказали в пресс-службе Набережночелнинского городского суда.

«Указанные преступления не были доведены до конца по независящим от мужчины обстоятельствам, так как в марте 2022 года его преступные действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Республике Татарстан», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ.

По версии следствия, житель Набережных Челнов, являясь сторонником украинской националистической идеологии, в том числе идей Бандеры и разделяя идеи запрещенной организации «Правый сектор»*, в 2015 году решил выехать на территорию Украины. Сделал он это для вступления в состав вооруженного формирования с целью участия на ее стороне в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины, в том числе на территории ДНР и ЛНР.

В период с 25 февраля 2022 года по 19 марта 2022 года мужчина, будучи противником СВО, через интернет изучал и анализировал необходимую для него информацию по общественно–политической обстановке на Украине. О ходе специальной военной операции, о способах пересечения государственной границы РФ, финансовом и материальном обеспечении, о местах дислокации организации «Правый сектор»*, о специфике ее деятельности, о методике и тактике ведения боевых действий при различных условиях, об обращении огнестрельным оружием в указанных целях, изучал тактико-технические характеристики оружия, и способы изготовления зажигательных смесей, наподобие коктейля Молотова.

Для выезда в Украину и вступления в состав организации, по версии следствия, он нашел загранпаспорт, деньги и военно-полевую форму одежды. Также мужчина через интернет искал сообщников среди жителей Украины, способных помочь ему въехать на территорию страны и вступить в ряды запрещенной организации. Однако этого не случилось – помешали сотрудники ФСБ.

Также, по версии следствия, челнинец через интернет общался с представителями экстремистской организации «Правый сектор»*, получал от них указания по способам выезда и по сбору необходимых для этого документов. Однако этого также не произошло, его задержали сотрудники УФСБ России по Республике Татарстан.

* Решением Верховного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2014 года, организация «Правый сектор»* признана экстремистской и её деятельность на территории Российской Федерации запрещена.