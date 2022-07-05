Челнинский суд вынес приговор налетчикам на киоск с шаурмой

Участники налета на киоск с шаурмой в Набережных Челнах выслушали свой приговор. Информация об этом появилась на сайте челнинского городского суда.

На скамье подсудимых оказались шесть человек, за решетку отправились только двое. Максимальный срок получил зачинщик налета Данил Терентьев, он отправится в колонию строгого режима на семь лет. Туда же на пять лет отправится его приятель Георгий Галин.

Трое получили условные сроки, в отношении еще одного уголовное дело было прекращено.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в августе 2020 года в Набережных Челнах неизвестные налетели на киоск с шаурмой. Один из участников налета выстрелил в хозяина киоска.

Момент разборки попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как к киоску подходит мужчина и стреляет в открытую дверь. Позже к нему подходят еще несколько человек, некоторые из них вооружены. Один из мужчин разбивает камеру, висящую над входом в здание, не заметив вторую.

После случившегося двое работников киоска попали в больницу.