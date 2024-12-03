Челнинский суд по иску прокурора запретил предпринимателю держать частный дом престарелых

Суд Набережных Челнов запретил бизнесмену оказывать услуги по уходу за пожилыми людьми. В суд с иском обратился прокурор города Артур Абуталипов.

«Суд запретил индивидуальному предпринимателю осуществлять деятельность по социальному обслуживанию с обеспечением проживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов до устранения всех выявленных нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия населения», – сообщили в пресс службе суда.

Как выяснилось, пожилых людей содержали в трехкомнатной квартире на третьем этаже одного из многоквартирных домов поселка ГЭС в Набережных Челнах.

«В квартире живут 9 пожилых подопечных, все маломобильные, из них восемь женщин и один мужчина. Персонал – это один человек. В квартире три комнаты, в каждой располагаются от двух до четырех человек. Мужчина живет в одной комнате с женщинами. Комнаты переуплотнены, между кроватями узкие проходы, нет свободного пространства для передвижения и размещения технических средств реабилитации. Шкаф для хранения постельного белья и одежды проживающих отсутствует. Стеллаж для хранения постельного и нательного белья, памперсов, пеленок установлен на балконе – все в пыли, без отопления, часть белья хранится на полу балкона. Балкон завален вещами, одновременно осуществляется сушка белья», – сообщает пресс-служба суда.

Помимо этого, все помещения находятся в антисанитарном состоянии, во всех помещениях стоит запах испражнений. Стены оклеены бумажными обоями, не позволяющими проводить многократную дезинфекцию и мытье. Среди нарушений также: помещения не оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха, постельные принадлежности не обрабатываются в дезинфекционной камере по мере загрязнения, а также после смерти проживающих.

Кухня грязная, нет места для хранения пищевых продуктов и инвентаря. Еженедельное меню не предоставлено. Также не обеспечивается круглосуточное наблюдение за проживающими, на ночь персонал уходит домой и подопечные остаются одни.

«Проживающие принимаются на объект без медицинской справки со сведениями о результатах обследования. Изолятор для временного пребывания вновь поступивших проживающих лиц отсутствует. Не проводится осмотр на наличие педикулеза и чесотки лиц при поступлении в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания и в период нахождения в организации – не реже 1 раза в неделю. В помещениях жилых комнат не установлены москитные сетки на окна в целях предотвращения проникновения насекомых в помещения. Персонал работает без медицинских осмотров», – передает пресс-служба суда.