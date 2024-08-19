Челнинский суд по иску прокуратуры закрыл хостел за нарушения пожарной безопасности

В Набережных Челнах временно прекращена работа хостела по решению суда, принятому после вмешательства прокуратуры, сообщили в надзорном ведомстве.

Надзорный орган выявил, что предприниматель, арендовавший помещение на проспекте Хусаина Ямашева, оказывал услуги временного проживания гражданам. Однако проверка показала, что хостел не соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности.

Прокуратура города изначально направила предпринимателю представление с требованием устранить нарушения. Когда владелец хостела проигнорировал это предписание, надзорное ведомство было вынуждено обратиться в суд.

Суд, рассмотрев иск прокуратуры в заочном порядке, принял решение о приостановлении деятельности хостела до устранения выявленных нарушений.