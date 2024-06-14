Челнинский «Ремдизель» заявил о выпуске обновленного броневика «Ахмат» с 2025 года

«Ремдизель» готовится начать выпуск обновленного бронеавтомобиля З-СТС «Ахмат» с 2025 года. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор челнинского предприятия Александр Захаров.

«В следующем году автомобиль пойдет уже в новой комплектации с учетом всех нюансов. Они небольшие – машина кардинально не меняется – доработки по результатам эксплуатации в зоне СВО», – цитирует агентство.

Как уточнил Захаров, улучшения затрагивают, в частности, защиту автомобиля. «Это, скорее, незначительные переделки, нежели конструктивные», – подчеркнул гендиректор компании.

«Ремдизель» начал разработку нового защищенного 10-местного автомобиля З-СТС «Ахмат» 27 марта 2022 года, работы заняли 25 дней. Машина собирается на серийной раме с использованием российских комплектующих с надстройкой, аналогичной по классу защиты машинам «Тайфун» и рассчитана на эксплуатацию при температурах от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия.