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Челнинский «Ремдизель» заявил о выпуске обновленного броневика «Ахмат» с 2025 года
«Ремдизель» готовится начать выпуск обновленного бронеавтомобиля З-СТС «Ахмат» с 2025 года. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор челнинского предприятия Александр Захаров.
«В следующем году автомобиль пойдет уже в новой комплектации с учетом всех нюансов. Они небольшие – машина кардинально не меняется – доработки по результатам эксплуатации в зоне СВО», – цитирует агентство.
Как уточнил Захаров, улучшения затрагивают, в частности, защиту автомобиля. «Это, скорее, незначительные переделки, нежели конструктивные», – подчеркнул гендиректор компании.
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