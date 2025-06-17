Челнинский подросток получил условку за выстрел из пистолета в автобус

Набережночелнинский горсуд вынес приговор подростку за хулиганство, сообщает пресс-служба суда.

Как указано в материалах дела, в феврале парень приобрел в комиссионном магазине газобаллонный пневматический пистолет. Выйдя из ломбарда, находясь возле кальянной и общаясь со своими знакомыми, он произвел два выстрела из пистолета по колесам пассажирского автобуса. При этом подросток пояснил, что понимал, что в автобусе, в салоне которого горел свет, могут быть люди, но их не видел.

В содеянном парень раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно.