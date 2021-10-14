Челнинский ПФР разыскивает 1 тыс. человек, не получивших путинские выплаты

В Набережных Челнах 1 тыс. жителей не получили «путинские выплаты» на школьников — единовременное пособие в размере 10 тыс. рублей. Об этом на брифинге в мэрии сообщил руководитель городского управления Пенсионного фонда России Эдуард Фаттахов.

Он отметил, что воспользоваться правом на выплату могли 98 тыс. челнинцев. Однако в челнинское отделение ПФР поступило лишь 97 тыс. заявок.

«Осталась еще 1 тыс. человек — это те, кто не обратился. Мы их поисками занимаемся, но найти пока не можем. Поэтому хотим обратиться через СМИ к тем, кто не подал заявление на 10 тыс. [рублей] на детей, — вы можете до 1 ноября обратиться в ПФР, у вас есть это право. С 1 ноября это право будет утрачено», — отметил спикер.

Эдуард Фаттахов также напомнил, что прием граждан в Пенсионном фонде производится только по предварительной записи. Также для удобства горожан в ПФР функционирует колл-центр, его номер — 8 (800) 600-00-00.