Челнинский мухтасибат приглашает жен мобилизованных на ресурсные встречи

Бесплатные ресурсные встречи для женщин, проводивших мобилизованных сыновей и мужей на защиту рубежей нашей Родины, проводятся в челнинском центре «Тарбия» («Воспитание»). Об этом сообщается на сайте мухтасибата Набережных Челнов.

Женщины могут выбрать разные графики для посещения: утренний, дневной, вечерний и по выходным дням.

На каждой встрече они читают Коран, слушают проповедь, получают консультации психолога, а также занимаются на творческом мастер-классе и устраивают чаепитие.

Также по инициативе Союза женщин, действующего при челнинском мухтасибате, воспитанники воскресных школ начали вязать теплые носки для отправки мобилизованным гражданам.

Желающие помочь мобилизованным из Татарстана теплой одеждой, медикаментами, халяльным сухим пайком могут принести свои вещи в мечеть «Нур-Ихлас».