Челнинский мастер цеха предстанет перед судом за гибель рабочего

В Челнах 39-летний мастер цеха одного из местных предприятий обвиняется в нарушении правил безопасности, что привело к гибели работника, сообщили в СУ СК РФ по РТ.

Согласно материалам следствия, инцидент произошел 20 февраля 2024 года в зоне остывания отливок. Обвиняемый не обеспечил должную безопасность на участке: не установил ограждения и предупреждающие знаки. Более того, он дал указание рабочим переместить литейные формы с использованием грузоподъемных механизмов способом, не предусмотренным техникой безопасности.

В процессе работ рабочие установили огнеупорные кирпичи между собранной формой и двумя грузами. Один из кирпичей не выдержал нагрузки и раскрошился, что привело к падению 4-тонного груза с высоты двух метров. Под падающий груз попал проходивший мимо сотрудник предприятия, который скончался на месте от полученных травм.

После тщательного расследования прокуратура утвердила обвинительное заключение, и дело передано в суд для рассмотрения.