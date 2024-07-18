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Челнинский мастер цеха предстанет перед судом за гибель рабочего
В Челнах 39-летний мастер цеха одного из местных предприятий обвиняется в нарушении правил безопасности, что привело к гибели работника, сообщили в СУ СК РФ по РТ.
Согласно материалам следствия, инцидент произошел 20 февраля 2024 года в зоне остывания отливок. Обвиняемый не обеспечил должную безопасность на участке: не установил ограждения и предупреждающие знаки. Более того, он дал указание рабочим переместить литейные формы с использованием грузоподъемных механизмов способом, не предусмотренным техникой безопасности.
В процессе работ рабочие установили огнеупорные кирпичи между собранной формой и двумя грузами. Один из кирпичей не выдержал нагрузки и раскрошился, что привело к падению 4-тонного груза с высоты двух метров. Под падающий груз попал проходивший мимо сотрудник предприятия, который скончался на месте от полученных травм.
После тщательного расследования прокуратура утвердила обвинительное заключение, и дело передано в суд для рассмотрения.
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