Челнинский «КАМАЗ» в Москве сыграл с «Велесом» вничью

В очередном матче первенства ФНЛ челнинский «КАМАЗ» сыграл в Москве с «Велесом» вничью со счетом 0:0.

Автозаводцы угодили в черную полосу — команда четыре матча подряд не может забить ни одного мяча. Сегодня вновь не забили, но одно очко заработали.

Игра в Москве с «Велесом» началась с настойчивых атак москвичей. Хотя ни больших скоростей, ни мудреных комбинаций немногочисленная публика не увидела. Разве что накал борьбы сразу стал высоким — игроки то и дело зарабатывали желтые карточки.

Во втором тайме особых изменений в игре не произошло. «Велес» владел территориальным преимуществом, «КАМАЗ» искал возможности для острых контратак. Но опять же до реальных голевых моментов дело практически не доходило. В итоге так никто и не забил, нулевая ничья.

«Велес» (Москва) — «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 0:0 (0:0). Предупреждены: Вульфов, Кабахидзе — Калугин, Тесленко, Свежов.

«КАМАЗ»: Баклов, Тесленко, Хомуха (Абазов, 76), Морозов, Магомадов, Бевеев, Аюкин, Свежов, Калугин, Янушковский (Воронин, 65, Игнатенко, 81), Мусаев (Османов, 65).

После 14 матчей в активе челнинцев стало 19 очков, 18-е место. В следующем туре 3 октября на своем поле «КАМАЗ» примет «Краснодар-2».