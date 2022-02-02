Челнинский «КАМАЗ» с минимальным счетом уступил «Сочи» на тренировочном сборе в Турции

Челнинский «КАМАЗ» в контрольном матче со счетом 1:2 уступил «Сочи». Встреча состоялась на тренировочном сборе в турецком Белеке.

Счет в игре на 21-й минуте усилиями Никиты Бурмистрова открыли южане. Спустя 11 минут челнинцы сравняли счет в матче — с пенальти отличился новичок клуба Александр Смирнов. Однако уже в самом начале второго тайма после гола Даниила Павлова «Сочи» вновь вышел вперед. Счет стал 2:1 в пользу сочинцев, и таковым он и остался до самого конца матча.

Изначально на эту дату у южан была запланирована игра против «Рубина», однако из-за вспышки коронавируса в казанском клубе встречу было решено отменить.

Ранее нижнекамский «Нефтехимик» также на тренировочных сборах в Турции сыграл вничью с «Чайкой» из Песчанокопского.

«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Сочи» (Сочи) — 1:2 (1:1)

Голы: А. Смирнов (32) — Н. Бурмистров (21), Д. Павлов (52)