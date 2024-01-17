Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Челнинский ИТ-парк возглавит выходец из мэрии Айрат Сагдеев
Экс-начальник Отдела поддержки и развития предпринимательства управления экономического развития и поддержки предпринимательства Айрат Сагдеев назначен директором ИТ-парка в Набережных Челнах. Как сообщили в городской администрации, завтра, 18 января, он приступит к работе.
На днях он завершил свою карьеру в исполкоме Челнов.
Сагдеев пришел в мэрию почти 7 лет назад. До этого был занят в «Форпосте». За эти годы он прошел большой путь становления под руководством замруководителя исполкома Наталии Кропотовой и начальника управления Гузель Гилязовой.
«Многому научился, активно включался в рабочие процессы. Отдельно отмечу его личные качества, которые помогали ему включаться в разрешение любых ситуаций. Желаем успехов и будем на связи!» — написала на своей странице руководитель Управления информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов Римма Мухаметзянова.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что проект по созданию российского электромобиля «Атом» станет якорным резидентом нового IT-парка в Набережных Челнах.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»