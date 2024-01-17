Челнинский ИТ-парк возглавит выходец из мэрии Айрат Сагдеев

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Экс-начальник Отдела поддержки и развития предпринимательства управления экономического развития и поддержки предпринимательства Айрат Сагдеев назначен директором ИТ-парка в Набережных Челнах. Как сообщили в городской администрации, завтра, 18 января, он приступит к работе.

На днях он завершил свою карьеру в исполкоме Челнов.

Сагдеев пришел в мэрию почти 7 лет назад. До этого был занят в «Форпосте». За эти годы он прошел большой путь становления под руководством замруководителя исполкома Наталии Кропотовой и начальника управления Гузель Гилязовой.

«Многому научился, активно включался в рабочие процессы. Отдельно отмечу его личные качества, которые помогали ему включаться в разрешение любых ситуаций. Желаем успехов и будем на связи!» — написала на своей странице руководитель Управления информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов Римма Мухаметзянова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что проект по созданию российского электромобиля «Атом» станет якорным резидентом нового IT-парка в Набережных Челнах.