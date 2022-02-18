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Ру Тат
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Здоровье
18 февраля 2022  12:24
Эвелина Киселёва

Челнинский госпиталь для ветеранов войн вновь стал Covid-госпиталем

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Госпиталь для ветеранов войн Набережных Челнов вновь открылся для приема больных новой коронавирусной инфекцией. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Автограда.

«Госпиталь для ветеранов войн вновь приобретает статус ковидного. Данные меры предприняты, чтобы оказать квалифицированную медпомощь пациентам с пневмонией и пациентам в категории 65+», – отметили в пресс-службе горздрава города.

Пациентов с коронавирусом начали принимать вчера во второй половине дня. 

В госпитале для ветеранов войн уже лечили пациентов с Covid-19, последний раз прием прекратили в конце прошлого года.

#коронавирус
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