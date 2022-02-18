Челнинский госпиталь для ветеранов войн вновь стал Covid-госпиталем
Госпиталь для ветеранов войн Набережных Челнов вновь открылся для приема больных новой коронавирусной инфекцией. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Автограда.
«Госпиталь для ветеранов войн вновь приобретает статус ковидного. Данные меры предприняты, чтобы оказать квалифицированную медпомощь пациентам с пневмонией и пациентам в категории 65+», – отметили в пресс-службе горздрава города.
Пациентов с коронавирусом начали принимать вчера во второй половине дня.
В госпитале для ветеранов войн уже лечили пациентов с Covid-19, последний раз прием прекратили в конце прошлого года.