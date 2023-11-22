«Челнинский дрифт»: на видео попало, как из-за заноса на повороте грузовик упал на бок

В Набережных Челнах на повороте перевернулся грузовик.

Как сообщают свидетели в социальной сети, ДТП произошло накануне вечером. Водитель грузовой машины не удержал кузов от заноса при повороте, в результате чего грузовик повалился на бок.

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.