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«Челнинский дрифт»: на видео попало, как из-за заноса на повороте грузовик упал на бок
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В Набережных Челнах на повороте перевернулся грузовик.
Как сообщают свидетели в социальной сети, ДТП произошло накануне вечером. Водитель грузовой машины не удержал кузов от заноса при повороте, в результате чего грузовик повалился на бок.
По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.
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