Челнинский депутат скрыл от налоговой счета на 900 тыс. рублей

Депутат из Набережных Челнов скрыл в сведениях о доходах и расходах свои банковские счета почти на 200 тысяч рублей. Помимо этого, он утаил еще 18 банковских счетов своей супруги, на которых хранилось порядка 700 тысяч рублей, сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» главный советник отдела антикоррупционных проверок Управления Президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

«Подача полных и достоверных сведений о доходах — одна из мер профилактики коррупции. На прошлой неделе Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что государственные и муниципальные служащие должны предоставлять достоверные сведения о доходах и расходах», — подчеркнул Рахимов.

По его словам, челнинский депутат — не единственный, кто попался на недостоверных сведениях. Всего в Татарстане было проведено 14 проверок сведений о доходах, в 13 были выявлены нарушения.