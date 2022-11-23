Челнинский цирк переоборудуют под филармонию

Цирк Набережных Челнов станет филармонией. Наличие планов по преобразованию учреждения подтвердила его директор Галина Бамбурова.

«Да, мы долгие годы были цирком, а недавно стали филармонией. Перед нами стоят новые задачи, как и полагается, будет новый договор. Все документы находятся на стадии оформления», — цитируют слова директора учреждения «Челнинские известия».

На данный момент администрация цирка располагается в подъезде жилого дома 22/15.

Ранее это учреждение культуры было одним из претендентов на переезд в старое здание театра «Мастеровые».