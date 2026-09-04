Челнинский борец Ранис Гилязетдинов стал чемпионом Игр кочевников в Бишкеке

Спортсмен из Набережных Челнов Ранис Гилязетдинов завоевал золотую медаль на VI Всемирных играх кочевников в Бишкеке, сообщают «Челнинские известия». Он одержал победу в национальной киргизской борьбе на поясах «Алыш» классического стиля в весовой категории свыше 80 кг.

В первом круге он обыграл борца из Китая (6:0), во втором – спортсмена из Ирана весом 160 кг, в третьем – соперника из Болгарии весом 190 кг. В финале Гилязетдинов оказался сильнее тяжеловеса из Молдовы. На предыдущих Играх в Астане в 2024 году он также вернулся с золотом. Тренер спортсмена – Ильнур Хайбуллин.

Игры кочевников проходят с 1 по 6 сентября, программа включает 43 дисциплины. Сборную России представляют более 230 спортсменов, из Татарстана – восемь в пяти дисциплинах: корэш, борьба на лошадях, поднимание монеты с лошади, армрестлинг и алыш. Всего в соревнованиях участвуют свыше 3 тыс. человек из более чем 100 стран.

Церемонию открытия 1 сентября посетили президент России Владимир Путин и еще 16 мировых лидеров, прибывших на саммит ШОС. Следующий турнир состоится в 2028 году в Казани.