Челнинский боец рассказал, как выхаживал питомца на передовой

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Набережночелнинские бойцы, прибывшие в краткосрочный отпуск, рассказали, что кроме защиты мирного населения в зоне спецоперации, они заботятся и о своих питомцах. Животные всюду сопровождают их.

«У нас собачка есть, которую мы еще из Казани привезли — Монкой ее назвали. Она весь интернет облетела, такая известная собачка. Родила еще щенков. Везде с нами. Она и болела там, и прививки ставили, уколы — чего только не делали, но ничего, все хорошо же, живет, есть о ком заботиться», — поделился военнослужащий с позывным Косарь.

В отпуске они стараются больше времени проводить с родными и близкими, чтобы зарядиться от них энергией. Военнослужащие признаются, что больше всего они скучают по родным и близким, а также по домашнему уюту и вкусной выпечке, особенно по татарским национальным блюдам.

«Спасибо за гуманитарную помощь нашим местным волонтерским организациям. Хотелось бы еще, помимо чак-чака, получить бэлеш. Очень приятно было бы. С детства уж бабушка готовила, мама готовит, кому-то уже жены готовят. Всем очень приятно было бы», — поделился военнослужащий Покемон.

«Силы и надежду дает осознание того, что семья ждет, любит: дети, жена и родственники, друзья. О них думаешь, и как бы время быстро идет», — рассказал военнослужащий Дионис.

А пока у них важная миссия — защитить мирное население. Военнослужащие признаются, что готовы биться только до победного.

«В 14-м году я поехал сначала воевать, так как узнал, что там бомбят. Защищать поехал. Получается, я сейчас контрактником остался», — говорит военнослужащий Татарин.

«У меня родственники там были, уехали в 15-м году из Мариуполя. Все плохо было. Если бы хорошо было, не уехали бы. А так, такой сильной информацией не владел. Друзья были, погибли», — рассказывает военнослужащий Буш.

Сейчас военнослужащие снова на своих позициях. Но они рассчитывают, что скоро вернутся домой. И не в краткосрочный отпуск, а уже с Победой.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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