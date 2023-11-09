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Челнинский боец рассказал, как выхаживал питомца на передовой
Набережночелнинские бойцы, прибывшие в краткосрочный отпуск, рассказали, что кроме защиты мирного населения в зоне спецоперации, они заботятся и о своих питомцах. Животные всюду сопровождают их.
«У нас собачка есть, которую мы еще из Казани привезли — Монкой ее назвали. Она весь интернет облетела, такая известная собачка. Родила еще щенков. Везде с нами. Она и болела там, и прививки ставили, уколы — чего только не делали, но ничего, все хорошо же, живет, есть о ком заботиться», — поделился военнослужащий с позывным Косарь.
В отпуске они стараются больше времени проводить с родными и близкими, чтобы зарядиться от них энергией. Военнослужащие признаются, что больше всего они скучают по родным и близким, а также по домашнему уюту и вкусной выпечке, особенно по татарским национальным блюдам.
«Спасибо за гуманитарную помощь нашим местным волонтерским организациям. Хотелось бы еще, помимо чак-чака, получить бэлеш. Очень приятно было бы. С детства уж бабушка готовила, мама готовит, кому-то уже жены готовят. Всем очень приятно было бы», — поделился военнослужащий Покемон.
«Силы и надежду дает осознание того, что семья ждет, любит: дети, жена и родственники, друзья. О них думаешь, и как бы время быстро идет», — рассказал военнослужащий Дионис.
А пока у них важная миссия — защитить мирное население. Военнослужащие признаются, что готовы биться только до победного.
«В 14-м году я поехал сначала воевать, так как узнал, что там бомбят. Защищать поехал. Получается, я сейчас контрактником остался», — говорит военнослужащий Татарин.
«У меня родственники там были, уехали в 15-м году из Мариуполя. Все плохо было. Если бы хорошо было, не уехали бы. А так, такой сильной информацией не владел. Друзья были, погибли», — рассказывает военнослужащий Буш.
Сейчас военнослужащие снова на своих позициях. Но они рассчитывают, что скоро вернутся домой. И не в краткосрочный отпуск, а уже с Победой.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.
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