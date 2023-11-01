Челнинский боец признался, чем его впечатлили добровольцы из батальона «Алга»

Фото: Эльмира Гайнутдинова

23-летний челнинский военнослужащий с позывным Барс уже более года находится в зоне спецоперации. На гражданке он работал сварщиком, а в 2022 году в его жизни все кардинально поменялось. Теперь боец охраняет границы России и защищает интересы страны.

«Для чего, для чего это, прятаться? В первую очередь ты себе покажешь, что ты — трус. А так, ты пошел, выполнил свой долг, и к тебе лишних вопросов не будет», — поделился размышлениями военнослужащий, когда приходил на побывку.

Барс признается, он гордится своими товарищами. А еще его впечатлили военнослужащие из батальона «Алга».

«Они ехали в колонне красиво, все такие заряженные, боевые, с боевым настроем. И не было у них в глазах такого: „Зачем мы это делаем? Давайте, может, вернемся, бросим все“. Не было у них такого. Я вот смотрел на них и думал: „Вот нам надо так же, чтобы было, как у них“», — рассказал он.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Пока он служит, в родном городе ждет его жена. Его талисман — это фотография любимой супруги.

«Перед уходом мы с ним договорились написать друг другу письма и открыть их после того, как разъедемся. Слова поддержки написала, чтобы мне звонил, если что, мы поговорим. Хотя бы помолчим в трубку, но чтобы чувствовалась поддержка все время», — говорит Аделя, жена военнослужащего.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Активист Валерий Тигр отмечает высокую патриотичность в Челнах. Он на связи со многими военнослужащими и оказывает им поддержку и помощь.

«Я горд своими ребятами. И многие видели съемки и с моими ребятами, как я их называю — братишками. Я очень горд — это самые натуральные патриоты нашей страны, которые не бросили ее в трудный момент, пошли защищать», — говорит Валерий Тигр.

Сейчас военнослужащий Барс снова на передовой. Но он обещал, что непременно вернется живым и здоровым.