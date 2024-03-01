Челнинский боец на СВО: «По нам работали артиллерия, дроны, камикадзе, но мы справились»

В Набережных Челнах 1 марта прошла очередная встреча градоначальника с военнослужащими, которые находятся в краткосрочном отпуске. Мэр города Наиль Магдеев рассказал о том, какая поддержка оказывается семьям защитников Отечества, а бойцы — о службе и новостях на фронте.

Военнослужащий с позывным Повар делится, что противник очень жестокий, но наши бойцы дают отпор и не сдают позиций.

«Самый тяжелый бой, когда меня затрехсотило, то есть ранило, это когда штурмовали. Мы отбили, слава Богу. С нашей стороны не было погибших, только раненые. По нам работали артиллерия, дроны, как и камикадзе: сбрасывали, уезжали танчики, но мы справились», — рассказывает боец.

Бой был в феврале прошлого года. Тогда военнослужащий получил ранения предплечья, кисти левой руки. Но зато мужчина спас жизни двум товарищам. Военнослужащий с позывным Лега также рассказывает, что настрой у них боевой. Все верят в Победу. Он также поведал о своих буднях на передовой.

«Я — водитель: подвожу питание, боеприпасы, в боях не участвовал. А товарищи в прямом контакте. Прилеты бывают», — рассказал военный.

На встречу в мэрию пришли пять военнослужащих, которые сейчас находятся в краткосрочном отпуске. Так, один из защитников Отечества 28 февраля этого года женился.

«Предложение я сделал по телефону, еще там находясь. А здесь приехал, расписались. Как отреагировала? Пришлось переспросить даже несколько раз, согласна или не согласна. Как уж не плакала? Плакала! А в отпуске чем заниматься? Вон, квартира, ремонт», — поделился боец.

Мэр Челнов Наиль Магдеев поблагодарил защитников Отечества за мужество и смелость.

«Вы на самом деле настоящие герои, которые, как настоящие мужчины, верны воинской присяге и воинскому долгу, взяли оружие и пошли защищать интересы нашей страны. За это вам огромное человеческое спасибо. Большое спасибо вашим мамам, вашим семьям», — сказал он.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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