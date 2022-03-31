Челнинский бизнес освободят от аренды за летние кафе

Общепит Набережных Челнов планируют освободить от арендной платы за землю под летними верандами. Антикризисную меру разработал исполнительный комитет Автограда. Об этом на пресс-конференции в мэрии сообщила замруководителя исполкома Наталия Кропотова.

На муниципальную меру поддержки смогут рассчитывать заведения, включенные в схему размещения сезонных нестационарных торговых объектов с 1 мая 2022-го по 30 апреля 2023 года. Проект постановления подготовлен и отправлен в прокуратуру города на экспертизу.

Кроме того, от арендной платы намерены освободить предпринимателей, ведущих деятельность в муниципальных помещениях. Мера коснется сфер общепита, образования, культуры и спорта.

«Для того чтобы принять это решение, необходимо решение горсовета Набережных Челнов. В ближайшее время предложение будет вынесено на обсуждение депутатам. Мы очень надеемся, что они нас поддержат», — отметила Кропотова.