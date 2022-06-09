Челнинский автопроизводитель нашел поставщиков материалов на азиатском рынке

Группа компаний «Риат» сменила европейских и американских поставщиков сырья и комплектующих на российских и азиатских производителей, о чем сообщил министру экономики Татарстана Мидхату Шагиахметову генеральный директор компании Владимир Пономарев.

«К сожалению в России нет производителей всех необходимых материалов и компонентов, из-за чего приходится обращаться на Турецкий и Китайский рынки», - сказал Пономарев.

Гендиректор «Риата» рассказал, что компания занимается производством специальных грузовых автомобилей и прицепной техники, а также автокомпонентов и деталей для них из пластика и композитов.

«Исходный материал для элементов экстерьера нам удалось найти в Китае, однако благодаря помощи Президента Татарстана Рустама Минниханова в течении 6-12 месяцев будет налажено производство этого материала от отечественного производителя», - подчеркнул спикер.

Он добавил, что в планах компании постепенно локализовывать производство и полностью перейти на российских поставщиков.

«Самый важный момент в развитии нынешней экономики - это понимание руководства предприятий, в каком направлении им нужно двигаться для наращивания как своего, так и республиканского и федерального потенциалов», - заключил Мидхат Шагиахметов по итогу визита на производство.