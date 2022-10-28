Челнинские женщины сшили походные коврики и носки бойцам батальонов «Алга» и «Тимер»

В учебном центре «Профакадемия» в Набережных Челнах неравнодушные женщины развернули цех — теперь здесь шьют специальные утепленные коврики для бойцов, принимают вязаные носки. Одну из партий активистки решили направить воинам батальонов «Алга» и «Тимер». Об этом сообщается в Telegram-канале Автограда.

Инициатива открытия цеха принадлежит председателю Территориального общественного самоуправления Венере Наумкиной и старшей по дому Светлане Михайловой (она по совместительству — директор центра подготовки кадров «Профакадемия»).

«Одна из мам, которая отправила своего сына, самостоятельно сшила коврик. Это эксклюзив. Мы сами разработали технологию. Уже передали первую партию нашим воинам. Ребята в ответ сказали, что этот коврик очень удобный и теплый, даже удобней, чем спальный мешок», — поделилась Венера Наумкина.

Для ковриков подобраны особые материалы. Ткани, утеплители или средства на их покупку пожертвовали челнинцы, которые переживают за судьбы соотечественников.

Инициативу жителей поддержал глава Автозаводского района Винер Харисов. Он отметил, что уже отозвались более 250 человек, и каждый день увеличивается количество людей, активистов, которые готовы и хотят помогать.

В другом помещении инициативные жители стали плести маскировочные сети. Всю работу выполняют волонтеры. Каждый день в небольшом офисе работает до 20 человек. Большая часть — люди старшего возраста.

Активистки рассказали, что каждый день к ним приходят челнинцы, чтобы пожертвовать необходимые материалы или предложить свою помощь. Многие плетут сети дома, с близкими или соседями, после чего приносят их для отправки.