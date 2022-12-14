Челнинские хирурги провели операцию на сердце переселенцу из Мариуполя

В БСМП Набережных Челнов хирурги прооперировали сердце переселенцу из Мариуполя. Мужчина в течение многих лет страдал от сердечной недостаточности – у него выявили порок митрального клапана. Причем о проблеме он знал, однако долго не решался на операцию.

Сам мужчина рассказывает, что проблемы с клапаном у него начались давно. В юные годы, по его словам, спокойно бегал, а с возрастом начались проблемы, появилась одышка.

Тем не менее он решился довериться челнинским врачам и согласился на операцию. В БСМП ему провели клапаносохраняющую операцию по новой технологии.

«Представим, что сам клапан – это парус, а его стропы – хордальные нити. На этих нитях держится митральный клапан. Существуют синтетические хордальные нити, которые полностью имитируют хорды митрального клапана. Мы их пришили к капиллярным мышцам левого желудочка», – рассказал главный хирург БСМП Рамис Якубов.

После операции мужчина хочет вернуться к работе, которую он успел найти в Челнах. Об этом сообщили в телеграм-канале БСМП Набережных Челнов.