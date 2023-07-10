Челнинские врачи зафиксировали первый в этом году случай укуса змеи у детей

Врачи КДМЦ Челнов зафиксировали первый в этом году случай укуса змеи у детей. Об этом рассказали в официальном телеграм-канале учреждения.

Пострадавшим стал 10-летний ребенок. Его госпитализировали в реанимацию, после чего перевели в профильное отделение.

Отмечается, что в окрестностях Автограда ядовитыми являются гадюки. Отличить их от ужа можно по отсутствию желтых пятнышек на голове.

По словам специалистов, змея не нападет сама. Если вы заметили змею, при возможности стоит уйти на безопасное расстояние и не провоцировать агрессию, вполне возможно, что она там не одна.

«Если укуса избежать не удалось, ни в коем случае нельзя накладывать жгут и пытаться отсосать яд. Это может привести к осложнениям. В первую очередь, нужно наложить на рану чистую повязку и ограничить движение конечности, чтобы яд не распространялся. И как можно скорее доставить пострадавшего в больницу, где ему окажут необходимую помощь», – рассказал заведующий отделением анестезиологии-реанимации Дмитрий Столяров.