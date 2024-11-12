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Челнинские врачи впервые в Татарстане провели тотальное реверсивное эндопротезирование
Команда травматологов БСМП Челнов совместно с коллегами из Нижнего Новгорода провела первое в Татарстане тотальное реверсивное эндопротезирование плечевого сустава. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.
У пациентки были повреждены почти все сухожилия, которые должны обеспечивать функциональное состояние плечевого сустава. Год назад женщине был диагностирован перелом плечевой кости, и ей провели остеосинтез, установив специальную металлическую пластину для сращивания костей. Однако конструкцию вскоре пришлось удалить из-за внутрисуставного некроза, приведшего к разрушению головки плечевой кости и повреждению окружающих мышц.
Остался только один вариант – замена плечевого сустава на искусственный имплант. Учитывая сложность травм и повреждение всех мышц, кроме дельтовидной, травматологи приняли решение использовать новый метод тотального эндопротезирования, который ранее не применялся в Татарстане.
«Речь идет о реверсивном эндопротезировании, когда имплант в обратном положении прикрепляется к дельтовидной мышце. Тем самым восстанавливаются все функции плечевого сустава, и пациент уже через несколько месяцев после операции может вернуться к привычной жизни», — отметил врач травматолог-ортопед нижегородского Института травматологии и ортопедии Рамиль Алыев.
Стоит отметить, что данная технология используется, когда другие методы лечения невозможны.
«Эндопротезирование плечевого сустава мы делали и ранее. Новая методика дает возможность успешно вернуть работоспособность плечевому суставу при таких условиях, которые до этого считались необратимыми для восстановления», – добавил заведующий травматолого-ортопедическим отделением №1, главный травматолог Набережных Челнов Альберт Кутявин.
Более 500 подобных операций ежегодно проводят в крупных медицинских центрах России. Теперь к ним присоединится и БСМП.
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