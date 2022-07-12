Челнинские врачи спасли пожилую женщину, которую укусила гадюка в лесу

65-летняя жительница Челнов не сразу поняла, что ее укусила змея, когда она собирала в лесу грибы со своим внуком. Черную гадюку в траве она заметила только через несколько минут. Добравшись до дома, она приложила к месту укуса холодное мясо и перетянула ногу выше места укуса, хотя это нельзя делать – так увеличивается риск образования тромбов в артериях пострадавшей конечности.

Фото: Горздрав Набережных Челнов

В больницу женщина поступила с выраженной аллергической реакцией, жалобами на отек и сильную боль в месте укуса. Также женщине было трудно дышать и у нее покраснела правая голень.

Как подчеркнул врач анестезиолог-реаниматолог Кирилл Колесников, яд гадюки может вызвать самые разные реакции в организме. Последствия же укуса могут быть тяжелые, вплоть до летального исхода, если вовремя не обратиться к медикам.

«У пациентки из-за аллергической реакции отёк распространился на всю нижнюю конечность, появились такие симптомы, как нарушение дыхания, учащенное сердцебиение, повышение артериального давления. Ей была введена сыворотка против укуса гадюки, проведена интенсивная терапия. Это первое обращение после укуса змеи в нашу больницу в этом году. Сейчас мы перевели женщину из реанимации в отделение терапии, где она проходит дальнейшее лечение», – уточнил Кирилл Колесников.

Фото: Горздрав Набережных Челнов

Пожилая женщина поблагодарила все отделение реанимации больницы за спасение ее жизни и пожелала врачам и медсестрам крепкого здоровья, как сообщили в Горздраве Челнов.

Врачи напоминают, что, собираясь в лес, надевайте закрытую обувь и брюки. Если же вас все-таки укусила змея, то промойте рану чистой водой или вытрите влажной салфеткой. Затем зафиксируйте конечность и срочно обратитесь в больницу. Если есть возможность, примите противоаллергический препарат.